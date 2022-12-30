İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2022 Cuma / 7 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,729
  • EURO
    20,054
  • ALTIN
    1096.46
  • BIST100
    5509.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var
Dünya

Zelenski: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna ordusunun cephede yavaş yavaş ilerlediği alanlar olduğunu belirtti.

AA30 Aralık 2022 Cuma 22:25 - Güncelleme:
Zelenski: Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var
ABONE OL

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajda, bugün ordu ve güvenlik güçlerinin yetkilileri ile bir araya gelerek cephedeki durumu ele aldıklarını, bu yıl buna benzer toplam 45 toplantı yaptıklarını aktardı.

En şiddetli çatışmaların Donbas bölgesinde Donetsk ve Luhansk tarafındaki şehir ve yerleşim yerlerinde sürdüğüne dikkati çeken Zelenski, "Genel olarak pozisyonlarımızı koruyoruz. Cephede yavaş yavaş ilerlediğimiz alanlar da var." ifadelerini kullandı.

- "Ukrayna hava savunması Avrupa'nın en güçlüsü olabilir"

Zelenski, güvenlik toplantısında Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının artırılması konusunu değerlendirdiklerini, bu yıl söz konusu sistemleri daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ancak gelecek yıl Ukrayna hava savunması daha da güçlenecek, daha da etkili olacak. Ukrayna hava savunması Avrupa'nın en güçlüsü olabilir ve bu sadece ülkemiz için değil, tüm kıta için bir güvenlik garantisi olacaktır."

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • rusya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.