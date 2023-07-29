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Dünya

Zelenski, Donetsk bölgesindeki askerleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesinde savaşan Ukraynalı askerleri ziyaret ettiğini bildirdi.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 23:17 - Güncelleme:
Zelenski, Donetsk bölgesindeki askerleri ziyaret etti
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Zelenski, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Donetsk bölgesindeki Çasiv Yar, Kramatorsk, Slavyansk, Drujkivka, Kostantinivka ve Bahmut yönlerinde Ukraynalı askerlerle görüştüğünü belirtti.

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetlerinin kuruluş gününde askerleri kutladığını ve onlara ödüller takdim ettiğini aktaran Zelenski, şunları kaydetti:

"Ukrayna ve Ukrayna halkına yönelik uygulanan terör eylemlerinden sorumlu olanların, hayatta oldukları taktirde adaletin her zaman kazandığını bilmesi gerekiyor. Ukrayna kazanacak. Bu zaferi yakınlaştıran herkese minnettarım. Askerlerimiz, tüm topraklarımızın ve halkımızın işgalcilerden kurtulacağı günü yakınlaştırıyor."

Zelenski, Donetsk bölgesinde bir petrol istasyonuna uğrayarak kahve içtiğini ve askerlerle muhabbet ettiğini de paylaştı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Volodimir Zelenski
  • Donetsk

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