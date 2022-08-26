Zelenski: Dünya, nükleer felaketin eşiğinden döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bölgedeki Rus saldırıları nedeniyle Zaporijya nükleer santralinde elektriğin kesilmesinin ardından dünyanın bir radyasyon felaketinin eşiğinden döndüğünü söyledi.

Moskova ise, bölgeye saldırı düzenlediği yönünde iddiaları reddediyor.

Zelenski, Rusya tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda Zaporijya yakınında bulunan kömür santralindeki küllerin alev aldığını, bu yangının nükleer reaktör kompleksinin elektrik şebekesi ile bağlantısının kesilmesine neden olduğunu söyledi.

Zaporijya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliği taşıyor.

Zelenski yedek dizel jeneratörlerin santraldeki soğutma ve güvenlik sistemleri için hayati önem taşıyan elektrik arzını sağladığını söyledi ve Rus kontrolü altında olan santrali yöneten Ukraynalı teknisyenleri övdü.

Zelenski, "Eğer santraldeki ekibimiz elektrik kesintisinin ardından çözüm bulmasaydı, bir radyasyon kazasının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktık. Rusya, Ukrayna'yı ve tüm Avrupalıları radyasyon felaketine bir adım mesafelik bir konuma getirdi" dedi.

Rus hükümeti tarafından santrale yakın konumdaki Enerhodar kasabasına atanmış olan yetkili Vladimir Rogov, santral yakınındaki bir ormanda çıkan yangın için Ukrayna silahlı kuvvetlerini suçladı ve bölgedeki kasabalarda dün birkaç saat elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Rogov, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Bu durum Zelenskiy'nin askerlerinin provokasyonları sonucunda Zaporizhzhia nükleer santralinin elektrik hatları ile bağının kopması nedeniyle gerçekleşti. Yangın ve elektrik hatlarının kısa devre yapması kesintiyi tetikledi" dedi.

Ukrayna'da devlet bünyesinde bulunan Energoatom şirketi, son zamanlarda çevresinde yoğun çatışmaların yaşandığı santralde ilk kez elektriklerin tamamen kesildiğini açıkladı.

Energoatom tarafından yapılan açıklamada, santralin altı reaktörü ile elektrik şebekesi arasındaki bağlantının hâlâ kopuk durumda olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) bir süredir nükleer santralin bulunduğu alanın askerlerden arındırılması yönünde çağrıda bulunuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi yetkililerin Zaporijya santralini ziyaret edebilmeye "çok, çok yakın olduğunu" söyledi.

Rusya ve Ukrayna santrale yönelik saldırılar için birbirini suçlarken, bu durum bir nükleer felaket yaşanabileceği endişelerini kuvvetlendiriyor.