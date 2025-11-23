İSTANBUL 18°C / 9°C
Dünya

Zelenski duyurdu! Barış masası kuruluyor

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik ABD destekli barış planı için beş ülkenin temsilcilerinin bugün İsviçre'de buluşacağını açıkladı.

AA23 Kasım 2025 Pazar 13:28 - Güncelleme:
Zelenski duyurdu! Barış masası kuruluyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planını" görüşmek üzere bugün İsviçre'de Ukrayna, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcilerinin bir araya geleceğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Rusya'nın bu gece Dnipropetrovsk bölgesindeki Dnipro kenti ve Nikopol şehrine hava saldırıları düzenlediğini aktaran Zelenski, 3'ü çocuk 17 kişinin yaralandığını ifade etti.

Zelenski, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya 1050'nin üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 1000 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerden 60'tan fazla füze kullandığı bilgisini paylaştı.

Rus ordusunun 19 Kasım'da füze saldırısı düzenlediği Ternopil'deki arama kurtarma çalışmalarının 4 gün sürdükten sonra dün sona erdiğini belirten Zelenski, şehirde 6'sı çocuk 33 kişinin öldüğünü, 6 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti.

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planına" işaret eden Zelenski, "Heyetimiz, bugün İsviçre'de ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileriyle çalışacak." ifadesine yer verdi.

Zelenski, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

  • Ukrayna lideri
  • barış planı
  • Rusya-Ukrayna Savaşı

