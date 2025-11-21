Zelenski: Egemenliğimizi güvence altına alacak bir barışa ihtiyaç var

Zelenski, gece paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll ile Kiev'de bir araya geldiğini anımsatan Zelenski, ABD'den, savaşa son vermek için "diplomasiyi yoğunlaştıracak" taslak planı da ABD'den teslim aldığını hatırlattı.

ABD heyeti ile "önemli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Zelenski, "Amerikan tarafı önerilerini, savaşı sona erdirme planının maddelerini ve vizyonunu bize sundu." dedi.

Zelenski, savaşın başından beri adil bir barış talep ettiklerini belirterek, "Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var. Gerçek bir barış, üçüncü bir işgalle bozulmayacak bir barıştır. Bağımsızlığımıza, egemenliğimize ve Ukrayna halkının onuruna saygılı koşullar sağlayan değerli bir barış." dedi.

ABD heyetine Ukrayna için temel konuları sunduğunu kaydeden Zelenski, "Ekiplerimizin bu öneriler üzerinde çalışarak onları hayata geçirmeleri konusunda anlaştık. Ani açıklamalar yapmayacağız. Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ile dünyadaki dostlarımız ve müttefiklerimiz arasında açık ve dürüst bir çalışma yürütmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapmak istediğini aktaran Zelenski, "Amerika'nın gücü ve desteğinin barışı gerçekte daha da yakınlaştırabileceğinin farkındayız ve bunu kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.



- UKRAYNA, TASLAK PLANI ABD'DEN TESLİM ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenski'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği aktarılmıştı.