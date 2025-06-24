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Dünya

Zelenski gerilimi yükseltti: Putin'in NATO hamlesi kapıda!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Putin'in önümüzdeki 5 yıl içinde NATO üyesi bir ülkeye saldırarak ittifakı test edebileceği uyarısında bulundu.

AA24 Haziran 2025 Salı 13:43 - Güncelleme:
Zelenski gerilimi yükseltti: Putin'in NATO hamlesi kapıda!
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu test etmek için 5 yıl içinde ittifakta yer alan bir ülkeye saldırabileceği uyarısı yaptı.

Zelenski, İngiliz Sky News televizyonuna verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO müttefiklerinin yeni savunma hedeflerine ilişkin konuştu.

NATO üyelerinin savunma harcamalarını 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarma planlarının "çok yavaş" olduğu değerlendirmesinde bulunan Zelenski, şunları söyledi:

"2030'dan itibaren (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in önemli ölçüde daha büyük kabiliyetlere sahip olabileceğine inanıyoruz. Bugün Ukrayna onu oyalıyor, orduyu eğitecek zamanı yok."

Zelenski, Putin'in ittifakı test etmek için 5 yıl içinde bir NATO üyesine saldırabileceği uyarısı yaptı.

İsrail-İran krizi ve daha geniş çaplı Orta Doğu savaşının Ukrayna'ya etkisi konusundaki görüşleri sorulan Zelenski, ABD dahil ortaklardan gelen yardımın azalabileceğini anladığını ve bunun kendileri için zor olacağını dile getirdi.

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkileri konusunda ise herhangi bir eleştiride bulunmaktan kaçındı. Bunun yerine Zelenski, Trump'ın, Putin'le olan ilişkilerine odaklanarak, onları "kısa vadeli ortaklar" olarak niteledi ancak dost olmadıklarını söyledi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Volodimir Zelenski
  • Rusya lideri Putin
  • NATO
  • ittifak

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