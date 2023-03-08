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Dünya

Zelenski: Gürcistan sokaklarında Ukrayna bayrağı taşıyan herkese teşekkür ederim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Gürcistan'da kabul edilen 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında' yasasına karşı süren gösterilerle ilgili, 'Gürcistan sokaklarında Ukrayna bayrağı taşıyan herkese teşekkür ederim' dedi.

IHA8 Mart 2023 Çarşamba 23:59 - Güncelleme:
Zelenski: Gürcistan sokaklarında Ukrayna bayrağı taşıyan herkese teşekkür ederim
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Gürcistan'da basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle tepki çeken "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasına karşı gösteriler ikinci gününde de devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de gösterilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ukrayna ile birlikte Gürcistan'ı da Avrupa Birliği'nde (AB) görmek istediklerini söyleyen Zelenski, "Bugünlerde Gürcistan meydanlarında ve sokaklarında Ukrayna bayrağı taşıyan herkese teşekkür etmek istiyorum. Tiflis'te çalınan milli marşımız için de ayrıyeten teşekkür ederim. Avrupa Birliği'nde olmak istiyoruz ve olacağız. Gürcistan'ın ve Moldova'nın da Avrupa Birliği'nde olmasını istiyoruz ve olacaklarına da eminim" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün başkent Kiev'e düzenlediği seyahatten bahseden Zelenski, "Sayın Guterres ile Rus esaretinde tutulan vatandaşların durumunu görüştük. Ukrayna'daki nükleer tesislerdeki durumu ve Rusya'nın neden olduğu tehditleri ele aldık. Ukrayna'dan gıda ihracatının sürdürülmesi ülkemizin ve tüm ülkelerin çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

Dün Gürcistan'da kabul edilen yasanın Rusya'daki yabancı ajanlar hakkındaki yasaya benzediğini savunan göstericiler, parlamentonun söz konusu yasayı iptal etmesini istemişti. Başkent Tiflis'in yanı sıra Batum'da da çok sayıda kişinin sokağa çıktığı bildirilmişti.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
  • Ukrayna
  • Vladimir Zelenski

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