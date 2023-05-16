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Dünya

Zelenski, hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesini savunmak için ilave hava savunma sistemleri ve füzelere ihtiyaçları olduğunu belirtti.

AA16 Mayıs 2023 Salı 22:30 - Güncelleme:
Zelenski, hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu söyledi
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Zelenskiy, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesine çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın öldürme kabiliyetini geliştirmek için çok çalıştığını, Ukrayna'nın ise halkını ve hava savunma sistemini geliştirmesine yardımcı olan tüm ülkeleri ve liderlerini korumak için çok çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'yı savunmak için ilave hava savunma sistemlerine ve füzelere ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Ayrıca savaş uçaklarından daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunlar olmadan hiçbir hava savunma sistemi mükemmel olmayacaktır." dedi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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