Zelenski Hollanda'da! Uçak Schiphol Havalimanı'na iniş yaptı

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, Zelenski'nin, Finlandiya'dan gelen Hollanda hükümetinin uçağının içinde bulunduğu ve uçağın 3 Mayıs'ta yerel saatle 22.15'de Amsterdam Schiphol Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi.

Haberde, Zelenski'nin bugün Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ziyaret edeceği ve 'Adalet olmadan barış olmaz' başlıklı bir konuşma yapacağı ifade edildi.

Zelenski'nin, Ukrayna'daki savaşta işlenen suçları soruşturan Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de ziyaret edeceği aktarılan haberde, Zelenski'nin içinde bulunduğu uçağın inişinin ve çok sayıda polis ve koruma görevlilerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri de paylaşıldı.

