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Dünya

Zelenski Hollanda'da! Uçak Schiphol Havalimanı'na iniş yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Hollanda'yı ziyaret etmek için ülkeye geldiği bildirildi. 3 Mayıs'ta yerel saatle 22.15'de Amsterdam Schiphol Havalimanı'na iniş yapan uçak çok sayıda polis ve koruma görevlileri ile görüntülendi.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 02:24 - Güncelleme:
Zelenski Hollanda'da! Uçak Schiphol Havalimanı'na iniş yaptı
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Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, Zelenski'nin, Finlandiya'dan gelen Hollanda hükümetinin uçağının içinde bulunduğu ve uçağın 3 Mayıs'ta yerel saatle 22.15'de Amsterdam Schiphol Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi.

Haberde, Zelenski'nin bugün Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ziyaret edeceği ve 'Adalet olmadan barış olmaz' başlıklı bir konuşma yapacağı ifade edildi.

Zelenski'nin, Ukrayna'daki savaşta işlenen suçları soruşturan Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de ziyaret edeceği aktarılan haberde, Zelenski'nin içinde bulunduğu uçağın inişinin ve çok sayıda polis ve koruma görevlilerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri de paylaşıldı.

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