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Dünya

Zelenski ile ilgili önemli iddia

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'in Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevden alacağı iddia edildi.

IHA11 Ağustos 2023 Cuma 16:32 - Güncelleme:
Zelenski ile ilgili önemli iddia
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Ukrayna'da yayın yapan günlük gazete Ukrainskaya Pravda, hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un görevden alınacağını iddia etti. Zelenski'in Reznikov'un yerine gelecek isimleri değerlendiğini yazan gazete, iki ismin öne çıktığını yazdı. Reznikov'un yerine ise Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksandr Kamyshin'in ismin gelebileceğini haberine taşıyan gazete, "Reznikov'un istifası pratiğe dönüşü" dedi.

Reznikov'un Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevine getirileceğini öne süren gazete, Reznikov'un büyükelçilik pozisyonuna karşı olmadığını duyurdu.

Ukrainskaya Pravda, Şubat ayında da Reznikov'un görevden alınacağını yazmıştı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
  • ukrayna
  • Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov

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