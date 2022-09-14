Zelenski, İzyum'u ziyaret etti

Zelenski, bugün Rusya'nın kontrolünden yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'u ziyaret ederek Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı. Tören, şehrin merkez meydanında yapıldı ve tören sırasında Ukrayna ulusal marşı çalındı.

Tören sonrasında kısa açıklama yapan Zelenski, "Daha önce, yukarıya baktığımızda hep mavi gökyüzünü aradık. Bugün, yukarıya baktığımızda tek bir şey arıyoruz - Ukrayna bayrağı" dedi. Zelenski İzyum Belediye Başkanı Valery Marchenko ile yerleşimdeki durumla ilgili kısa bir görüşme yaptı.