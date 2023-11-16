Zelenski: Karadeniz'de küresel güvenliğin temellerinden biri bulunuyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 62. Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk'un başkanlık ettiği toplantıya, KEİPA üyesi devletlerin temsilcileri katıldı.

Türkiye'yi, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki heyetin temsil ettiği toplantının açılışında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, video konferans yoluyla konuşma yaptı.

Zelenski, Karadeniz'in büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Karadeniz'de, küresel güvenliğin temellerinden biri bulunuyor. Halklarımız, ortaklarımızla birlikte bu güvenliğin garantörüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Karadeniz'de uluslararası düzene karşı "saldırgan" eylemlerde bulunduğunu söyleyen Zelenski, "Rusya, askeri altyapısını, Kırım'da çeşitli halkların normal hayatını bozmak için uzun yıllar kullandı. Rusya, Karadeniz'i 2008'de Gürcistan'a yönelik saldırganlığında, Orta Doğu'da, özellikle de Suriye'de savaş ve kaosu kışkırtmak için kullandı. Ukrayna'ya ve tüm Avrupa'ya karşı hibrit savaş, Kırım'ın ele geçirilmesiyle başladı." dedi.

Zelenski, Rusya'nın savaşın başlamasıyla Karadeniz bölgesini tüm dünyaya karşı kullanmaya çalıştığını ifade ederek "Rusya, küresel gıda piyasasını bozmak ve böylece dünyanın çeşitli yerlerinde yeni kaosları kışkırtmak için limanlarımızı ablukaya aldı, liman ve ihracat altyapımızı kasıtlı olarak tahrip etti." şeklinde konuştu.

Ortakların desteğiyle Karadeniz bölgesi ülkeleri arasındaki işbirliğinin, küresel gıda piyasasında istikrarın yeniden sağlanabileceğini gösterdiğini vurgulayan Zelenski, şunları kaydetti:

"Karadeniz'in batı kısmında güvenliği sağlayabildik ve bu, deniz ihracat koridorlarımızın çalışmasını sağlıyor. Küresel gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip Tuna bölgesi de şimdi önem kazanıyor. Karadeniz'de inisiyatifi Rusya'nın elinden alabildik ve saldırganı, denizin doğu kısmından kaçmaya ve savaş gemilerini saklamaya zorlayan güvenlik koşulları yarattık. Dünyada ilk kez Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları filosu Karadeniz'de faaliyet göstermeye başladı. Rusya, artık Karadeniz'i dünyanın diğer bölgelerindeki durumu istikrarsızlaştırmak için kullanamıyor. Bu da en önemli başarılarımızdan biridir."

Volodimir Zelenski, uluslararası düzenin korunmasına yardım eden, barış ve güvenliği garanti eden tüm ülke liderlerine minnettar olduğunu dile getirerek "Bölgedeki komşularımız Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldova'ya küresel güvenliğin yanında yer aldıkları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Karadeniz bölgesindeki işbirliğinin önemini vurgulayan Zelenski, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının canlandırılması ve aktifleştirilmesi gerektiğini belirterek "Bu platformun, Karadeniz bölgesinin küresel güvenlik ve ekonomi alanına entegre edilmesi ve adil barışın yeniden sağlanması açısından kullanılması önemli." dedi.