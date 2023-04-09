İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski, Kırım'daki Müslümanlarla iftarda bir araya geldi
Dünya

Zelenski, Kırım'daki Müslümanlarla iftarda bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev bölgesindeki Çayki köyünde bulunan ve 'Birlik' adını taşıyan Kırım Müslümanları Merkezi'nde iftar programına katıldı.

AA9 Nisan 2023 Pazar 01:10 - Güncelleme:
Zelenski, Kırım'daki Müslümanlarla iftarda bir araya geldi
ABONE OL

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Rıfat Çubarov, dini liderleri ve Ukrayna'daki Müslümanların katıldığı, Kırım Müslümanları Merkezi'ndeki iftar programında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, burada yaptığı konuşmada, programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Saygı ve güvence altına alınan çeşitlilik, bağımsız bir Ukrayna'nın özelliğinin bir parçasıdır." dedi.

Ülkesinde savaşın sürdüğünü hatırlatan Zelenski, Ukrayna'da yaşanan toprak bütünlüğü sorunlarının, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesiyle başladığını söyledi. Zelenski, şöyle devam etti:

"Kırım için işgalden kurtarılmasından başka alternatif yok. Sadece Ukrayna için değil, tüm dünya için Kırım'ın işgalden arındırılmasından başka bir alternatif yok."

Rusya'yı, Kırım'da "insan haklarını ihlal etmekle" suçlayan Zelenski, "Kırım'a döneceğiz ve sonra saldırgan da kaybedeceği için dünyaya barış geri dönecek." dedi.

Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu da Zelenski'nin, Ukrayna'da savaş devam etmesine rağmen iftar programına katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zelenski'nin, Ukrayna Devlet Başkanı görevine gelmesinden birkaç ay sonra, Müslümanların bayramlarının resmi tatiller haline getirilmesi yönünde talimat verdiğini hatırlatan Kırımoğlu, Zelenski'ye teşekkür ettiğini ifade etti.

Kırımoğlu, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesine karşı uluslararası toplumun tepkisinin artmasını beklediklerini aktardı.

Kırımoğlu, "Kırım'ı ve düşmanın işgali altındaki tüm topraklarımızı özgürleştireceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Zelenski, programda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephede görevli bazı askerlere devlet nişanı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.