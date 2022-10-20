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Dünya

Zelenski kritik 2 kararnameyi imzaladı! Binlerce kişiyi kapsıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyince hazırlanan ve 2 bin 507 kişiyi kapsayan 'Kişisel Özel Ekonomik ve Diğer Kısıtlayıcı Önlemlerde Değişikliklerin Uygulanması ve Tanıtılması Hakkında' 2 kararnameyi imzaladı.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 18:25 - Güncelleme:
Zelenski kritik 2 kararnameyi imzaladı! Binlerce kişiyi kapsıyor
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Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesine konulan yazılı açıklamada, Zelenski'nin, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyince hazırlanan ve 19 Ekim'de Devlet Başkanlığına sunulan ve "önlem" olarak ifade edilen yaptırımlara ilişkin 2 kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Ağırlıklı olarak Rusya vatandaşlarının bulunduğu ve toplam 2 bin 507 kişiden oluşan yaptırımlar listesinde, Rus oligarklardan Roman Abramoviç ile Leonid Lebedev'in isimleri de yer aldı.

Kararnamelere göre, "Alfa Bank" ile "Sberbank Faktoring" gibi Rus devletine ait veya bu ülkenin kontrolündeki toplam 1374 tüzel kişi de yaptırımlar listesine eklendi.

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