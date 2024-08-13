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Dünya

Zelenski, Kursk bölgesinde ilerlediklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini belirterek, '74 yerleşim yeri Ukrayna'nın kontrolü altında' dedi.

IHA13 Ağustos 2024 Salı 20:27 - Güncelleme:
Zelenski, Kursk bölgesinde ilerlediklerini söyledi
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Ukrayna'nın Rus topraklarında ilerleyişi devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi ile sürekli temas halinde olduğunu belirterek, Syrskyi'den düzenli olarak cephedeki durum ve Kursk bölgesindeki operasyonlar hakkında rapor aldığını ifade etti.

"BİR SONRAKİ ADIMLARIMIZ İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR"

Zelenski, "Zorlu ve yoğun çatışmalara rağmen güçlerimiz Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. 74 yerleşim yeri Ukrayna'nın kontrolü altında, buralarda denetimler ve tedbirler uygulanıyor. Bu bölgeler için insani çözümler geliştirilmeye devam ediliyor. Savaşçılarımıza kahramanca hizmetleri için minnettarım. Bir sonraki adımlarımız için hazırlıklar devam ediyor" dedi.

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine saldırı başlatmış ve yaklaşık bin kilometre karelik alanı kontrol altına almıştı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Zelenskiy
  • Ukrayna güçleri
  • Kursk bölgesi

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