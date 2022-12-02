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Dünya

Zelenski, Macky Sall ile 'tahıl girişimi'ni görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Macky Sall ile telefonla konuştu.

AA2 Aralık 2022 Cuma 02:06 - Güncelleme:
Zelenski, Macky Sall ile 'tahıl girişimi'ni görüştü
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Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aynı zamanda Senegal Cumhurbaşkanı da olan Sall ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşmede, AfB tarafından da desteklenen Uluslararası Gıda Güvenliği Zirvesi'nin sonuçlarını özetlediklerini kaydetti.

Görüşmede, "Ukrayna'dan Tahıl" girişiminin daha geniş çaplı uygulanmasının ele alındığını kaydeden Zelenski, Afrika ülkelerinin "Ukrayna barış formülünün" uygulanmasına olası katkılarını masaya yatırdıklarını vurguladı.

AfB Dönem Başkanı Sall de Twitter hesabından, "Ukrayna'dan Tahıl" girişimi ve "Ukrayna barış formülü" hakkında kendisini bilgilendirdiği için Zelenski'ye teşekkür etti.

Sall, görüşmede her iki ülkeyi ilgilendiren diğer konu başlıkları konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

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