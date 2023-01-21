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Dünya

Zelenski: Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı devam eden savaşta Ukrayna ordusunun modern tanklara ihtiyaç duyduğunu belirterek 'Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek.' dedi.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 00:14 - Güncelleme:
Zelenski: Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek
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Zelenski paylaştığı görüntülü mesajıyla, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde gün içinde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı'nı değerlendirdi.

Ramstein toplantısına video konferans yoluyla hitap ettiğini hatırlatan Zelenski, "Bu kapalı bir ortamda yürütülen tartışmalardır ve öyle de olmalıdır. Ancak genel olarak, bugünkü Rammstein toplantısının dayanıklılığımızı güçlendireceğini söyleyebiliriz." dedi.

Müttefiklerin Ukrayna'ya destek konusunda kararalı olduklarını ifade eden Zelenski, "Evet, yine de modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek, ancak tanklarla ilgili bir karar verilmesi gerektiğinin başka bir alternatif olmadığı her gün daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Müttefik ülkelerinin silah yardımı sayesinde Ukrayna ordusunun imkanların gittikçe arttığını aktaran Zelenski, ülkesine yardım eden herkese teşekkür etti.

Ukrayna'ya silah yardımın sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zelenski, "Topraklarımızı özgürleştirmek için uzun menzilli füzelere ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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