Zelenski: Neredeyse tüm Harkiv bölgesi kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Harkiv bölgesine yaptığı ziyaretten döndüğünü belirterek, "Bugün itibariyle neredeyse tüm bölge kurtarıldı. Bu savaşçılarımızın eşi görülmemiş bir eylemiydi, Ukraynalılar bir kez daha birçoklarının imkansız olduğunu düşündüğü şeyi yapmayı başardılar. Sadece aktif operasyonların ilk gününde birliklerimiz 19 kilometre ilerledi. 5 gün süren çatışmalarda 110 kilometre yol kat edildi. Toplamda, yaklaşık 400 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Bu bölgede kalan 150 bin Ukraynalı sıradan, güvenli, normal bir hayatın nasıl olduğunu şimdi yeniden hissediyor" şeklinde konuştu.

"DÜNYA BU YIKIMI GÖRMELİ"

Hem Ukraynalı hem de yabancı gazetecilerin kurtarılan bölgelere erişim sağladığını ifade eden Zelenski, "Dünya bu yıkımı görmeli, Rusya'nın Ukraynalılara yaşattığı acıyı hissetmeli. Kolluk kuvvetlerimiz hali hazırda işgalciler tarafından işlenen cinayetler, yapılan işkenceler ve adam kaçırmalarla ilgili raporlar alıyorlar. Dünyanın Bucha'da gördükleri, Çernihiv bölgesinin kurtarılan topraklarında gördüklerimiz, Sumi bölgesi ve şu anda da Harkiv bölgesinde gördüklerimiz Ukraynalılara yönelik soykırımın kanıtlarıdır. Rusya'nın soykırımdan başka bir şey getiremeyeceğinin kanıtı" dedi.

"SİVİLLERE KARŞI SAVAŞAN ZAVALLILARSINIZ"

Konuşmasında Rus ordusuna da seslenen Zelenski Kryvyi Rih kentinde Karachunivske barajını hedef alan füze saldırısına ve barajın 'hiçbir askeri değeri olmadığına' değinerek, "Tarih, barbarlar tarafından değil insanlar tarafından yazılır. Sivillere karşı savaşan zavallılarsınız. Savaş alanından kaçan alçaklar, uzak bir yerden zarar vermeye çalışıyor. Kendi torunlarınızın utanacağı teröristler olarak kalacaksınız" şeklinde konuştu.