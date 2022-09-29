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Dünya

Zelenski net konuştu: Bedeli olacak!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Tüm Rus toplumunu normal bir ekonomiden, düzgün bir yaşamdan ve her türlü insani değere saygıdan yoksun bırakmak, Rusya'da bir kişinin bu savaşın devam etmesini istemesinin bedeli olacaktır. dedi.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
Zelenski net konuştu: Bedeli olacak!
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Zelenski, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kastederek Zelenski, "Tüm Rus toplumunu normal bir ekonomiden, düzgün bir yaşamdan ve her türlü insani değere saygıdan yoksun bırakmak, Rusya'da bir kişinin bu savaşın devam etmesini istemesinin bedeli olacaktır. Bu hâlâ durdurulabilir ama bunu durdurmak için Rusya'da hayattan çok savaş isteyeni durdurmalısınız." diye konuştu.

Milyonlarca Ukraynalının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, güvenlik ve barış için mücadele ettiğini söyleyen Zelenski "Yarın mücadelemizin başka bir günü, zafere giden yolda başka bir gün. Bize özel mi olacak? Bizi güvenlik ve barışa, toprak bütünlüğümüzün restorasyonuna yaklaştıracak başka bir gün olacak. Rusya, Ukrayna'nın yeni bir bölgesini almayacak. Rusya, ülkemizin işgal altındaki topraklarına getirdiği felakete kendisini ilhak edecek." dedi.

Zelenski, Milli Güvenlik ve Savunma Kurulunun yarın özel bir toplantı yapacağını ve bazı kararlar alınacağını belirterek "Herhangi bir Rus eylemine nasıl tepki vereceğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılmasına için yarın bir tören düzenleneceğini açıklamıştı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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