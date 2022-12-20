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Dünya

Zelenski net konuştu: Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarının sürdürdüğünü belirterek, 'Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak.' dedi.

AA20 Aralık 2022 Salı 23:57 - Güncelleme:
Zelenski net konuştu: Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak
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Zelenski, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna'nın topraklarında sürdüğünü belirtti.

Bugün, Ukrayna'da en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrini ziyaret ederek Ukraynalı askerlerle bir araya geldiğini aktaran Zelenski, yoğun Rus saldırılarına rağmen Bahmut'un "düşmediğini" söyledi.

Zelenski, Bahmut'un adeta bir "kale" gibi şehir olduğunu savunarak, aylardır devam eden sürekli saldırılar nedeniyle buradaki altyapıların ağır hasar aldığını dile getirdi.

Rus saldırıların, Ukrayna'da yıkıma ve acıya yol açtığını vurgulayan Zelenski, "Yanmış topraklar, mahvolmuş hayat. Acı, harabeler ve mezarlar, bu sözde Rus barışıdır." diye konuştu.

Zelenski, Ukrayna ordusunun, ülkenin topraklarını adım adım savunmaya ve işgal altındaki bölgeleri özgürleştirmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak." dedi.

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