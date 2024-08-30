İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2024 Cuma / 25 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0829
  • EURO
    37,6587
  • ALTIN
    2737.8
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Zelenski, Oleşçuk'u görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk'u görevden aldı.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 21:34 - Güncelleme:
Zelenski, Oleşçuk'u görevden aldı
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenski'nin, Oleşçuk'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da "Tsentr (Merkez)" Hava Komutanlığı Komutanı Anatoliy Krivonojka'nın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini geçici olarak yerine getireceği aktarıldı.

Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı'nı değiştirmeye karar verdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm askeri pilotlarımıza, mühendislerimize, mobil atış grupları ve hava savunma birimlerindeki askerlerimize son derece minnettarım. Ukrayna için gerçekten sonuç almak için savaşan herkese (minnettarım). Aynı şeyi komuta kademesinde de yapmalıyız, daha da güçlenmeliyiz. İnsanlara, personele, tüm askerlerimize iyi bakmalıyız."

  • Zelenskiy
  • Oleşçuku
  • görevden alma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.