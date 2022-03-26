Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun ortadan kaybolduğunu belirterek, "1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya'nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı?" dedi.

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğini ve hala hastanede tedavi gördüğünü iddia etti.

12 gündür ortalıkta görünmeyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'in katıldığı bir Zoom toplantısında görüntülendi. Kremlin'in paylaştığı görüntüler şüphe uyandırdı ve Batı medyası Şoygu'nun eski görüntülerinin kullandığını iddia etti.

SAVUNMA BAKANLIĞI YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Tartışmalar devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan basına servis edilen bazı görüntüler, kamuoyuyla paylaşıldı.

Savunma Bakanlığı Şoygu'nun yeni olduğu iddia edilen görüntülerini, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, devlet savunma düzeni programının uygulanması ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin askeri personeline karşı sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi hakkında bir çalışma toplantısı düzenledi." bilgisiyle servis etti.



Şoygu, katıldığı mali toplantıda, Ukrayna'daki askeri operasyonu dikkate alarak 2022'de birliklere gelişmiş silah teslimatlarının hızının korunması gerektiğini vurguladı.

Toplantının yayınlanan görüntülerinde Şoygu, "Bu yıl özel bir askeri operasyonun yürütülmesi göz önüne alındığında, birliklere robotik sistemler, bilgi desteği ve elektronik savaş da dahil olmak üzere gelişmiş silahların temini için belirlenen hızın devam etmesi gerekiyor." dedi.