Zelenski: Ortadoğu'da güvenlik ne kadar çabuk sağlanırsa, Avrupa'da güvenliği o kadar hızlı tesis ederiz

Zelenski, video konferans yoluyla katıldığı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar için AB'ye teşekkür eden Zelenski, "Kabul edilen yaptırım paketlerinin her biri gerçekten gerekli. Şimdi önemli olan tüm yaptırımların tam olarak çalışmasını ve Rusya'nın bunları atlatamamasını sağlamak. Yaptırımları manipüle etmek ve onları dengelemenin Kremlin için en önemli görevlerden biri haline geldiğini görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Zelenski, Ukrayna'nın ortaklarıyla birlikte özellikle Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde Rusya'nın yaptırımları delmesine yardım eden tüm aracılara karşı ortak çalışmayı güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB'nin Rusya'ya yönelik 12. yaptırım paketinin görüşülmekte olduğuna dikkati çeken Zelenski, şöyle konuştu:

"Önceki tüm paketlerin deneyimlerini dikkate almalıyız. Yeni AB yaptırım paketinin gücü öncekilerden daha fazla olmalı. Rus petrolü için uygulanan tavan fiyat uygulamasına da dikkat etmeliyiz, bu uygulamanın, uygulamaya konulduğunda beklendiği kadar etkili olmadığı açık. Tavanın düşürülmesi ve uygulanmasına yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi gerekiyor. Sizleri bu konuda ortaklarımızla, tüm G7 ve G20 ortaklarımızla çalışmaya davet ediyorum."

Zelenski, her ülkenin AB'ye giden yolunun liyakate ve kurumsal gelişime dayalı bir çalışma olduğuna işaret ederek, "Ukrayna böyle bir çalışma yapıyor. Büyük çaplı savaşa rağmen genel kurallara istisna getirilmesini istemiyoruz. Ukrayna, Avrupa Komisyonu'nun 7 önerisini uyguladı ve Ukrayna'nın AB'ye katılımıyla ilgili müzakereleri başlatma kararı konusunda birlik olacağınıza inanıyoruz. Bu kararınız son 10 yılın en güçlü kararlarından biri olacak ve AB'nin gelecekte izleyeceği yolu büyük ölçüde belirleyecek. Ya Ukrayna, Moldova ile birlikte, gelecekte de Gürcistan ve Belarus ile birlikte tüm Avrupa kazanacak ya da geçmiş kazanacak. Eminim, hepiniz modern Avrupa tarafındasınız." ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna ordusu için sağlanan silah, teçhizat, mühimmat, hava savunma sistemi içeren savunma paketleri için herkese teşekkür ederek, "Dün, askerlerimiz Hmelnitski nükleer santrali yönünde uçan Rus insansız hava araçlarını düşürdü. Nükleer santrallere bile saldırabilen bir kötülükle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Hava savunma sistemi hayattır." değerlendirmesini yaptı.

- "Ortadoğu'da güvenlik ne kadar çabuk sağlanırsa, Avrupa'da güvenliği o kadar hızlı tesis ederiz"

Ortadoğu'daki duruma ilişkin birlik vurgusu yapan Zelenski, "Orta Doğu'da daha büyük bir uluslararası yangının çıkmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Özgürlük düşmanları özgür dünyayı ikinci cepheye taşımakla ilgileniyor. Bu hesabı net bir şekilde görmeli ve buna karşı koymalıyız." ifadesini kullandı.

Zelenski, aktif diplomasiyle güvenliği sağlamaya çalışan tüm liderlere teşekkür ederek, "Ortadoğu'da güvenlik ne kadar çabuk sağlanırsa, Avrupa'da güvenliği o kadar hızlı tesis ederiz." dedi.

