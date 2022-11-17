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  • Zelenski, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi
Dünya

Zelenski, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Polonya'ya düşen füzelere ilişkin, 'Ben yüzde 100 bilmiyorum. Bence dünya da ne olduğunu yüzde 100 bilmiyor ama eminim ki bu bir Rus füzesiydi ve biz de hava savunma füzeleri kullandık' dedi.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Zelenski, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi
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Zelenski, konferans yöntemiyle katıldığı Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Polonya'ya düşen füzelerle ilgili olarak Zelenski, "Ben yüzde yüz bilmiyorum. Bence dünya da ne olduğunu yüzde yüz bilmiyor ama eminim ki bu bir Rus füzesiydi ve biz de hava savunma füzeleri kullandık." diye konuştu.

Zelenski, askeri yetkililerinin kendisine, patlamanın olduğu yerdeki "kraterin" görüntülerinin, Ukrayna'ya ait bir uçaksavar füzesinin kalıntılarının neden olamayacağını gösterdiğini söylediğini aktardı.

"Kendi topraklarımızda Rus füzeleriyle savaşmamız dolayısıyla suçlanmadığımız için minnettarız" diyen Zelenski, Ukraynalı uzmanların da Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmaya katılacağını sözlerine ekledi.

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