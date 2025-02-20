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Dünya

Zelenski: Putin ve barış arasında seçim yapmalılar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'En güçlüler' de dahil dünyadaki herkesin Rusya Devlet Başkanı Volodimir Putin ve barış arasında bir seçim yapması gerektiğini belirterek, 'ABD ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenilir olabilir ve bu bizim hedefimizdir. Ancak asıl önemli olan, bunun sadece bizim hedefimiz değil, ortaklarımızla paylaştığımız bir hedef olmasıdır' ifadelerini kullandı.

IHA20 Şubat 2025 Perşembe 08:28 - Güncelleme:
Zelenski: Putin ve barış arasında seçim yapmalılar
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini "seçime gitmeyen bir diktatör" sözleriyle hedef almasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun mücadeleyi sürdürdüğüne dikkat çeken Zelenski, Perşembe günü Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşeceğini belirterek, "Toplantının ve ABD ile genel çalışmalarımızın yapıcı olması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Nihai hedeflerinin barış olduğunu belirten Zelenski, "ABD ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenilir olabilir ve bu bizim hedefimizdir. Ancak asıl önemli olan, bunun sadece bizim hedefimiz değil, ortaklarımızla paylaştığımız bir hedef olmasıdır" şeklinde konuştu.

"SAVAŞI BİTİRECEĞİMİZDEN EMİNİM"

Savaşı başından beri sona erdirmek istediklerini vurgulayan Zelenski, "Savaşı kalıcı bir barışla bitireceğimizden eminim. Ve böylece Rusya bir daha Ukrayna'yı işgal edemeyecek. Böylece Rusya esareti altındaki Ukraynalılar yurtlarına geri dönecek ve böylece Ukrayna'nın bir geleceği olacak. Bu her milletin normal arzusudur" dedi.

"BARIŞI SEÇMEYE DEĞER"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'li Senatör Lindsey Graham ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştüğünü aktaran Zelenski, tüm destekçileri ve muhataplarına ortak çabaları için teşekkür etti. "Ukrayna'nın birliğine ve cesaretine, ortaklarımızla olan ilişkilerimize, Avrupa'nın birliğine ve hepimiz kadar başarıya ihtiyacı olan Amerika'nın pragmatizmine güveniyorum" diyen Zelenski, "En güçlüler de dahil olmak üzere dünyadaki herkes için Putin'in ya da barışın yanında durmak bir seçimdir" dedi. Zelenski, "Barışı seçmeye değer" şeklinde konuştu.

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