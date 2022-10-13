Zelenski rakam verdi: 55 milyar dolara ihtiyaç var

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde ikinci yuvarlak masa toplantısını düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, toplantıya video konferansla katıldı.

Zelenski, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın altyapısına zarar verdiğini anlattı.

Ukrayna'ya yönelik yardımların önemini vurgulayan Zelenski, "Ukrayna ne kadar çok yardım alırsa, Rusya'nın savaşını o kadar çabuk bitiririz ve böylesine acımasız bir savaşın diğer ülkelere yayılmayacağını o kadar çabuk ve güvenilir bir şekilde garanti ederiz." dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

- "FİNANSMAN İHTİYACI 2023'TE AYDA 3-4 MİLYAR DOLAR CİVARINDA OLACAK"

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın 2023'te büyük finansman ihtiyacının olmaya devam edeceğini söyledi.

Savaş sürdüğü müddetçe dış finansman ihtiyacının büyük olmaya devam edeceğini vurgulayan Georgieva, Ukrayna'nın finansman ihtiyacının 2023'te ayda 3-4 milyar dolar civarında olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Georgieva, 2022'de Ukrayna için 35 milyar dolarlık hibe ve kredi finansmanının taahhüt edildiğini aktardı.

- UKRAYNA'NIN 2023'TEKİ İHTİYAÇLARINI PLANLAMAYA BAŞLAMALIYIZ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya yönelik bağışların sürmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Kongresinin kısa süre önce Ukrayna için 4,5 milyar dolarlık bir hibe yardımını daha onayladığını anımsatan Yellen, söz konusu yardımın gelecek haftalarda ödemesinin başlayacağını bildirdi.

Yellen, ABD'nin daha önce de Ukrayna'ya 8,5 milyar dolarlık hibe yardımı yaptığını hatırlattı.

Tüm bağışçıların Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılama çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Yellen, ancak ödemelerin ölçeğinin, öngörülebilirliğinin ve hibe bileşenlerinin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yellen, "Rusya'nın utanç verici eylemleri devam ederken, ortak çabalarımızı sürdürmeli ve Ukrayna'nın 2023'teki ihtiyaçlarını planlamaya başlamalıyız." dedi.

- "UKRAYNA'NIN TOPARLANMA VE YENİDEN YAPILANMA İHTİYAÇLARI ÇOK BÜYÜK"

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da Ukrayna'nın toparlanma ve yeniden yapılanma ihtiyaçlarının çok büyük olduğunu ve büyümeye devam ettiğini belirtti.

Ukrayna'nın temel askeri olmayan bütçe finansman ihtiyaçlarının büyük olduğuna dikkati çeken Malpass, ülkenin sürekli dış finansman desteğine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Savaş başladığından bu yana Dünya Bankası Grubu'nun ABD, İngiltere, Avrupa ülkeleri ve Japonya'dan gelen hibeler, garantiler ve bağlantılı finansmanlar dahil olmak üzere 13 milyar dolarlık acil durum finansmanını seferber ettiğini anımsatan Malpass, bunun yaklaşık 11 milyar dolarının ödendiğini kaydetti.