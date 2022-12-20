İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2022 Salı / 27 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,661
  • EURO
    19,8146
  • ALTIN
    1071.93
  • BIST100
    5391.91
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski rakam verdi: Bin 300 kilometrelik hatta sürüyor
Dünya

Zelenski rakam verdi: Bin 300 kilometrelik hatta sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaştaki aktif çatışmalarının 1300 kilometrelik cephe hattında sürdüğünü duyurdu.

AA20 Aralık 2022 Salı 02:05 - Güncelleme:
Zelenski rakam verdi: Bin 300 kilometrelik hatta sürüyor
ABONE OL

Zelenski gece yarısında Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla halka seslenerek, Rusya ile Ukrayna arasında sıcak çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna'da devam eden savaşın en sıcak noktasının Bahmut şehri olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Bahmut, cephe hattı boyunca en sıcak nokta olmaya devam ediyor. 1300 kilometrede aktif çatışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Savaşta 99 binden fazla Rus askerin öldüğünü iddia eden Zelenski, bu sayının bir gün sonra 100 bine yaklaşabileceğini belirterek, "Ne için? Moskova'da kimsenin bir cevabı yok ve olmayacak." dedi.

Öte yandan Rus güçlerinin Ukrayna'ya İran üretimi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğünü dile getiren Zelenski, bugün 30 İHA'nın havada imha edildiğini aktardı.

Rusya'nın, İran'dan tekrar "Shahed" tipi İHA'ları aldığını ileri süren Zelenski, İran ile Rusya'yı sivillere yönelik terör saldırıları düzenlemekle suçladı.

GÜRCİSTAN'DA TUTUKLU SAAKAŞVİLİ İÇİN TEDAVİ ÇAĞRISI

Zelenski konuşmasında, Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan, aynı zamanında Ukrayna vatandaşı olan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüye gittiğini savundu.

Tiflis'te bir klinikte tutuklu olarak tedavisi süren Saakaşvili'nin, Ukrayna, Avrupa ülkeleri veya ABD'de bir hastaneye nakli için Gürcistan hükümetine seslenen Zelenski, "Lütfen onun hayatını kurtarabilecek bir karar verin." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.