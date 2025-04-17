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Dünya

Zelenski resmen duyurdu! Anlaşma yakında imzalanabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna-ABD arasında değerli madenlere ilişkin anlaşmaya dair bugün çevrimiçi olarak mutabakat zaptı imzalanabileceğini açıkladı.

IHA17 Nisan 2025 Perşembe 21:01 - Güncelleme:
Zelenski resmen duyurdu! Anlaşma yakında imzalanabilir
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ABD Başkanı Donald Trump'ın yapılan askeri yardımlara karşılık Ukrayna'dan almak istediği nadir toprak elementlerine ilişkin değerli madenler anlaşması üzerinde çalışmalar sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, iki ülke arasında müzakere edilen değerli madenlere ilişkin anlaşmaya dair bugün çevrimiçi olarak mutabakat zaptı imzalanabileceğini açıklayarak, mutabakat zaptının Ukrayna parlamentosunda onay gerektiren kapsamlı anlaşmadan önce imzalanması teklifinin ABD tarafından geldiğini belirtti.

Öte yandan Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, erken saatlerde Ukrayna ve ABD'nin değerli madenler anlaşmasıyla ilgili görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydettiğini ve yakın gelecekte bir anlaşma imzalayacaklarını bildirmişti.

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