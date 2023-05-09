İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2023 Salı / 19 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5203
  • EURO
    21,4088
  • ALTIN
    1276.87
  • BIST100
    4536.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski resmen duyurdu: Çalışmalar bu yaz başlıyor
Dünya

Zelenski resmen duyurdu: Çalışmalar bu yaz başlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu yaz Uluslararası Rus Saldırganlık Suçlarının Kovuşturulması Merkezinin Lahey'de çalışmalarına başlayacağını bildirdi.

AA9 Mayıs 2023 Salı 21:31 - Güncelleme:
Zelenski resmen duyurdu: Çalışmalar bu yaz başlıyor
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenski, Ukrayna'ya karşı savaş suçları için özel mahkeme kurulmasına ilişkin oluşturulan koalisyona katılan ülkelerin liderlerinin çevrim içi yapılan toplantısında konuştu.

Ukrayna'ya karşı savaş suçu işleyenlerin cezalandırılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Zelenski, "Rusya'nın saldırganlık suçu artık 21. yüzyılı küresel felaketin eşiğine getirdi." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin saldırı suçu üzerinde bir yetkisi olmadığına dikkati çeken Zelenski, "Bu nedenle küresel hukuk sistemini tamamlamak için bir mahkemeye ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Zelenski, Rusya için özel mahkeme kurulmasına ilişkin oluşturulan koalisyona katılan ülke sayısının 37 olduğunu ve bunun daha da artacağını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Uluslararası Rus Saldırganlık Suçlarının Kovuşturulması Merkezi, bu yaz çalışmalarına Lahey'de başlayacak. Bu, mahkeme için materyallerinin geliştirilmesinde pratik bir adım olacak. Yani adım adım ilerliyoruz." diye konuştu.

Çevrim içi toplantıya 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Zelenski ile katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.