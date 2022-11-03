Zelenski resmen duyurdu: Devam etme kararı alındı

Zelenski Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Rusya ile ülkesi arasında devam eden savaşın 252. gününde gelişmeleri değerlendirdi.

Zelenski, ülkesinden tahıl ihracatının sürdürülmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını, ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de bu sürecin devam etmesine destek verdiğini belirterek, "Bugün, ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir diplomatik sonucumuz var, tahıl ihracatı girişiminin faaliyetleri sürecek. Rus şantajı hiçbir sonuç vermedi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ayrıca Karadeniz'in güvenliği konuları, Kırım Platformu ile ilgili çalışmaları, Ukraynalı savaş esirlerinin ülkelerine geri getirilmesi gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenski, "Esarette kalan herkesi hatırlıyoruz, herkesi serbest bırakacağız." dedi.

- EN ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR DONETSK CEPHESİNDE SÜRÜYOR

Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili gelişmeler hakkında ordunun yetkilileri ile toplantı düzenlendiğini kaydeden Zelenski, bu toplantıda cephedeki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktardı.

Ukrayna genelinde en şiddetli çatışmaların şimdilik Donetsk cephesinde sürdüğüne dikkati çeken Zelenski, Ukrayna ordusunun bu bölgede yoğun Rus saldırılarına karşı başarılı şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Rusya'nın bugün Ukrayna'dan güvenlik garantileri talep ettiğini belirten Zelenski, Moskova yönetiminin savaş başlamadan önce de ABD'den benzer güvenlik garantileri istediğini ifade ederek, "Bu, hem Rus saldırganlığının başarısızlığını hem de birlik halinde kaldığımızda ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Zelenski, "Ve tüm Ukrayna'nın özgür olduğunu ve özgür kalacağını garanti ediyoruz." diye konuştu.

