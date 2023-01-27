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Dünya

Zelenski: Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine yönelik düzenlediği saldırıların ancak yeterli silahlarla durdurulabileceğini belirtti.

AA27 Ocak 2023 Cuma 00:36 - Güncelleme:
Zelenski: Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir
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Gece saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında halka seslenen Zelenski, Rus ordusunun 26 Ocak'ta ülkesine düzenlediği füze ve İHA saldırılarına tepki gösterdi.

Zelenski, "Bu kötülük, bu Rus saldırganlığı ancak yeterli silahlarla durdurulabilir ve durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya tank verecek ülke sayısının artmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, Kanada'nın da bu yönde karar verdiğini ifade ederek, "Tank koalisyonumuzda artık 12 ülke var." dedi.

Müttefiklerin ülkesine verdiği hava savunma sistemleri sayesinde Rus güçlerinin düzenlediği füze ve İHA saldırılarına karşı etkili bir şekilde mücadele verdiklerini kaydeden Zelenski, daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenski son Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesinde elektrik hizmetinde sorunların yaşandığını bildirdi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • Ukrayna

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