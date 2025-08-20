İSTANBUL 28°C / 18°C
Dünya

Zelenski: Rus saldırısında 14 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, Sumi bölgesine düzenlediği dron saldırısında 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:46
Zelenski: Rus saldırısında 14 kişi yaralandı
Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Rusya'nın Sumi'deki Ohtırka yerleşim birimine dron saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 14 kişinin yaralandığını bildiren Zelenski, Donetsk bölgesindeki Kostiantynivka yerleşim birimine de saldırı düzenlendiğini, burada da binaların hasar gördüğünü ve enkaz altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Zelenski, Odesa, Çernihiv, Harkiv ve Poltava bölgelerinin de hedef alındığını, saldırılarda toplam 60'ı aşkın dron ve balistik füze kullanıldığını aktardı.

Bu saldırıların "diplomasi etkili olana kadar Rusya'ya baskı yapılması, yaptırım ve tarife uygulanması gerektiğini gösterdiğini" savunan Zelenski, ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerle güvenlik garantileri konusunda çalıştıklarını, kalıcı bir barış için güvenlik garantisine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

TRUMP, PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenski ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenski'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

