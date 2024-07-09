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Dünya

Zelenski, Rus saldırısının bilançosunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarında dördü çocuk olmak üzere 38 kişinin öldüğünü, 190 kişinin de yaralandığını açıkladı.

DHA9 Temmuz 2024 Salı 10:43 - Güncelleme:
Zelenski, Rus saldırısının bilançosunu açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski açıklmasında, "Dünkü Rus füze saldırısının ardından kurtarma operasyonu devam ediyor. Şu ana kadar dördü çocuk olmak üzere 38 kişinin öldüğü bildirildi. Bu trajediden etkilenen tüm ailelere ve dostlara başsağlığı diliyorum. 190 kişi yaralandı ve yardım alıyor. Kiev'de 64, Kryvyi Rih'te 28 ve Dnipro'da 6 kişi hastaneye kaldırılmıştır. Okhmatdyt'teki tüm hastalar diğer tıbbi kurumlara nakledilmiştir. Füzelerin isabet ettiği bazı bölgelerde kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etmiş ve yaklaşık 400 kurtarma görevlisi görev almıştır" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARININ TÜM SORUMLULARINDAN HESAP SORULACAKTIR"

ABD Başkanı Joe Biden saldırılılar ile ilgili olarak, "Rusya'nın onlarca Ukraynalı sivilin ölümüne ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesinde hasara ve kayıplara neden olan füze saldırıları, Rusya'nın acımasızlığının korkunç bir hatırlatıcısıdır. Dünyanın bu önemli anda Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesi ve Rus saldırganlığını görmezden gelmememiz kritik önem taşımaktadır.

Bu hafta Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO liderlerini Washington D.C.'de ağırlayacağım ve Ukrayna'ya desteğimizin sarsılmaz olduğunu açıklamak üzere Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim" açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, "Rusya Ukraynalı sivilleri acımasızca hedef almaya devam ediyor. hava saldırılarında onlarca kişi öldü, yaralandı ve Kiev'in en büyük çocuk hastanesi Okhmatdyt yerle bir oldu. Ukrayna'nın derhal hava savunmasına ihtiyacı vardır. Rusya'nın işlediği savaş suçlarının tüm sorumlularından hesap sorulacaktır" dedi.

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