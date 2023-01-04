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Dünya

Zelenski: Rus senaryosunu bozmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine karşı düzenleyebileceği olası saldırılara karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 00:43 - Güncelleme:
Zelenski: Rus senaryosunu bozmalıyız
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Zelenski gece Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşta daha fazla destek alınması için bazı ülkelerin liderleri ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Zelenski gün içinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yeni seferberlik hazırladığını iddia eden Zelenski, "Şu an, ortaklarımızla birlikte savunmamızı güçlendirmemiz gereken bir andır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ülkesine yönelik yeni olası saldırılara karşı hazırlık yaptıklarını ifade eden Zelenski şöyle devam etti:

"Bu Rus senaryosunu bozmalıyız. Bunun için hazırlanıyoruz. Teröristler kaybetmeli. Yeni saldırılarına yönelik herhangi bir girişim başarısız olmalıdır."

Rus ordusunu, Ukrayna'da sivil altyapıya saldırı yapmakla suçlayan Zelenski, Donetsk bölgesindeki Drujkovka şehrinde bulunan "Altaire" buz arenasının dün gece Rus füze saldırısı sonucu yıkıldığını söyledi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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