Dünya

Zelenski: Rusya barış istemiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın hava saldırılarını sürdürdüğünü belirterek Moskova'nın savaşı bitirme niyetinde olmadığını söyledi.

AA19 Ekim 2025 Pazar 13:20 - Güncelleme:
Zelenski: Rusya barış istemiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ve savaşı bitirmek istemediğini ifade etti.

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Ukrayna'daki sivil ve kritik altyapılara yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Rus ordusunun sadece son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 3 bin 270 insansız hava aracı (İHA), 1370 güdümlü bomba ve farklı türden yaklaşık 50 füze kullandığını aktaran Zelenski, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için daha önce koşulsuz ateşkesin sağlanması, havada, denizde ve karada saldırıların durdurulması için "defalarca" farklı önerilerde bulunduklarını belirten, "Ama bu süreci sürekli yavaşlatan, manipüle eden, müzakereleri uzatan, halkımızı hava saldırılarıyla terörize eden ve cepheye yönelik saldırıları tırmandıran Rusya'dır. Savaş, sadece Moskova'nın onu bitirmek istememesi nedeniyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Müttefiklere Rusya'ya baskı kurmaları çağrısı yapan Zelenski, "güç yoluyla barış sağlanmasının" mümkün olduğunu savundu.

Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i görüşmelerle durdurmak işe yaramayacak, baskı gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Rusya hava saldırıları
  • Zelenski açıklama

