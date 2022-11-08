Zelenski: Rusya bugün Ukrayna'da 50'den fazla yerleşim yerini bombaladı

Zelenski, gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rus kuvvetlerinin bugün de ülkesinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirterek, "Bugün işgalciler ülkemizde 50'den fazla yerleşim yerini vurdu." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırılarına gittikçe daha etkili bir şekilde karşılık verdiklerini ifade eden Zelenski, "Hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek yeni sistemler de aldık. Ukrayna hava sahası elbette yüzde yüz korunmuyor ama yavaş yavaş hedefimize doğru ilerliyoruz." diye konuştu.

Ülkesindeki cephelerin güney ve doğu taraflarında sürdürdükleri karşı saldırı operasyonu kapsamında ilerlemeye devam ettiklerini, en yoğun çatışmaların Donetsk'te yaşandığını kaydeden Zelenski, Rus güçlerin Donetsk cephesinde büyük kayıplar verdiğini iddia etti.

Ukrayna'ya karşı savaşan Rus askerlerine seslenen Zelenski, onları Ukrayna ordusuna teslim olarak hayatlarını kurtarmaları çağrısında bulundu.

Ukrayna'da stratejik öneme sahip "Motor Sich", "KrAZ", "Ukrnafta", "Ukrtatnafta" ve "Zaporijya Transformer" firmalarının devletin kontrolüne geçmesine karar verdiklerini kaydeden Zelenski, söz konusu firmaların altyapılarının ordunun teknik ihtiyaçlarını karşılayacağını dile getirdi.

Zelenski, Mısır'da, Birleşmiş Milletler İklimDeğişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nın (COP27) devam ettiğini hatırlatarak, iklime "önem" veren tüm tarafları Ukrayna'da savaş başlatan Rusya'ya tepki vermeye davet etti.

