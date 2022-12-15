İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2022 Perşembe / 22 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6429
  • EURO
    19,9261
  • ALTIN
    1082.68
  • BIST100
    5066.5
Dünya

Zelenski: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki şehirlerde ağır yıkımların meydana geldiğini duyurdu.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 00:12 - Güncelleme:
Zelenski: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
ABONE OL

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımla ulusa seslendi.

Rus ordusunun ülkesine karşı saldırı eylemlerinin sürdüğünü ifade eden Zelenski, sabah erken saatlerinde Kiev bölgesinde 13 adet İran yapımı insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini aktardı.

Zelenski, cephe hattında ağır çatışmaların sürdüğünü belirterek, Rus güçlerinin cephe hattındaki yerleşim yerlerini yıkmaya devam ettiğini savundu.

Başkan Zelenski, "Rusya, Mariupol gibi, Volnovaha gibi, Bahmut gibi Donbas'ta da şehri yok ediyor." dedi.

Rus kuvvetlerinin bugün Herson şehrine yönelik de saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenski, saldırılar sonucu 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Rus tarafıyla bugün yapılan bir esir takasıyla 64 Ukraynalı askerin daha serbest kaldığını dile getiren Zelenski, "Hala Rusya'da tutuklu bulunan her Ukraynalı erkek ve kadının serbest bırakılması ve evlerine dönmeleri için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Volodimir Zelenski
  • donbas

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.