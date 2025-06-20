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Dünya

Zelenski: Rusya halkımıza karşı hedefli terör taktiklerini sürdürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

AA20 Haziran 2025 Cuma 14:13 - Güncelleme:
Zelenski: Rusya halkımıza karşı hedefli terör taktiklerini sürdürüyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın düzenlediği İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece Ukrayna'da Harkiv ve Odessa bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun bu saldırıda 86 İHA kullandığını aktaran Zelenski, mevcut bilgilere göre saldırılarda 1 kişinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

"Rusya halkımıza karşı hedefli terör taktiklerini sürdürüyor." ifadesini kullanan Zelenski, G7 üyesi ülkelere ve Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya'ya karşı yaptırımlarla baskı kurma çağrısında bulundu.

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