Zelenski: Rusya halkımıza karşı hedefli terör taktiklerini sürdürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın düzenlediği İHA saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece Ukrayna'da Harkiv ve Odessa bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun bu saldırıda 86 İHA kullandığını aktaran Zelenski, mevcut bilgilere göre saldırılarda 1 kişinin öldüğünü ve 20'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

"Rusya halkımıza karşı hedefli terör taktiklerini sürdürüyor." ifadesini kullanan Zelenski, G7 üyesi ülkelere ve Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya'ya karşı yaptırımlarla baskı kurma çağrısında bulundu.