Zelenski: Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son zamanlarda dünyayı defalarca nükleer silah kullanmakla tehdit etti.

Ukrayna lideri Zelenski konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın kendi halkını nükleer bir saldırıya hazırlamaya başladığını söyledi. Zelenski ancak Putin'in henüz bunu yapmaya hazır olmadığını da ifade etti.

BBC'ye konuşan Volodimir Zelenski, bu tür hazırlıkların 'çok tehlikeli' olduğunun altını çizdi. Ancak Rusya'nın nükleer silah kullanıp kullanmama konusunda bir karar verdiğini düşünmediğini de ifade etti.

'KONUŞMAK BİLE TEHLİKELİ'

Zelenski, yaptığı açıklamada, Rus hükümetinin nükleer silah kullanmanın temellerini attığını söyledi ve bu tür silahların kullanılıp kullanılmaması konusunda bir karar verildiğini düşünmediğini, ancak bunun hakkında konuşmanın bile 'tehlikeli' olduğunu da sözlerine ekledi.

'İLHAK EDİLEN TOPRAKLAR GERİ ALINDI'

Zelenski, Rusya'nın bir hafta önce Moskova tarafından ilhak edilen toprakları geri aldığı Ukrayna'nın karşı saldırısının ardından Rus güçlerinin geri çekildiği Ukrayna'da bir nükleer saldırı için 'toplumunu hazırlamaya' başladığını söyledi.

Zelenski, nükleer savaş ihtimali hakkında "Bu çok tehlikeli" diyerek hem Rusya'yı hem de dünyayı uyardı.

Ukrayna lideri bu tür endişeleri paylaştığını belirtmekle birlikte, bunun Batılı ulusların Ukrayna'yı destekleme konusunda iki kez düşünmelerini sağlamak için tasarlanmış bir Rus tehdidi olduğunu ve bu konuda kaderci olmak için bir sebep olmadığını da belirtti.

Zelenski "Bunu yapmaya, kullanmaya hazır değiller. Ama iletişim kurmaya başlarlar. Kullanıp kullanmayacaklarını kendileri de bilmiyorlar" dedi ve ekledi "Bence bunun hakkında konuşmak bile tehlikeli."

Zelenski, Rusya'nın mart ayı başlarında işgal ettiği Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralindeki eylemleriyle zaten dünyayı tehdit ettiğini söyledi.