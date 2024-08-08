Zelenski: Rusya topraklarımıza savaşı getirdi ve bunu kendisi de hissetmeli

Zelenski, akşam saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den bugün savaşla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenski, Sırskiy'den "etkili" bir rapor aldığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalılar hedeflerine nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Savaşta hedeflere ulaşmayı ise biz seçmedik. Rusya topraklarımıza savaşı getirdi ve bunu kendisi de hissetmeli."

- "KURSK'TA OLANLARIN NEDENİ RUSYA'NIN SALDIRGANLIĞIDIR"



Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalar hakkında yorum yaptı.

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Rusya'nın topraklarındaki gelişmelerden Rusya'nın kendisinin sorumlu olduğunu savunarak, "Kursk ve Belgorod bölgeleri gibi Rusya'nın kendi toprakları da dahil olmak üzere herhangi bir tırmanışın, bombardımanın, askeri eylemlerin, zorunlu tahliyelerin ve normal yaşam şekillerinin yok edilmesinin temel nedeni sadece Rusya'nın açık saldırganlığıdır." ifadesini kullandı.

Savaşın genelde kendi kuralları olduğunu ifade eden Podolyak, saldıran tarafın da kendine göre "sonuçlar" alacağını belirterek, "Rusya'nın kendini yok etmesi kavramının arkasındaki mimar iyi biliniyor. Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kendisidir." ifadesine yer verdi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kursk bölgesinde çatışmalar nedeniyle dün acil durum ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu.