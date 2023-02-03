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Dünya

Zelenski, Rusya'nın saldırılarını karşılıksız bırakmayacaklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine yönelik düzenlediği saldırıları karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi.

AA3 Şubat 2023 Cuma 00:15 - Güncelleme:
Zelenski, Rusya'nın saldırılarını karşılıksız bırakmayacaklarını açıkladı
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Zelenski, gece saatlerinde yayınladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun ülkesine doğru saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenski, uluslararası arenada Rusya'ya yönelik kısıtlamaların artması gerektiğini savundu.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik saldırıları artırma girişimlerinde bulunduğuna dikkati çeken Zelenski, "İşgalcinin hiçbir saldırgan eylemini karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

Yarın Kiev'de Ukrayna-AB Zirvesi'nin düzenleneceğini hatırlatan Zelenski, zirvede ülkesi için son derece önemli konuların ele alınacağını kaydetti.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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