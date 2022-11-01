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Dünya

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı fethedemeyeceğini vurguladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı fethedebilecek bir güce sahip olmadığını söyledi.

AA1 Kasım 2022 Salı 00:03 - Güncelleme:
Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı fethedemeyeceğini vurguladı
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Zelenski gece saatlerinde Telegram'dan yaptığı görüntülü paylaşımda, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin, bugün sabah erken saatlerde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze saldırıları gerçekleştirdiklerini kaydeden Zelenski, "Sadece bu sabah, teröristler büyük bir saldırı için 55 seyir füzesi kullandı. Bunlardan 45'i imha edildi." dedi.

Zelenski, Rusya'nın, Ukrayna'nın farklı yerlerinde enerji altyapılarını hedef aldığını belirterek, "Enerji ve su tedarikini eski haline getirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiklerine işaret eden Zelenski, Rusya'nın artık Ukrayna'da bir hedefi vurabilmesi için eski zamanlara göre çok daha fazla füze harcaması gerektiğini savundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın varlığını "yok edebilecek" bir güce sahip olmadığını kaydeden Zelenski, "Rus teröristlerin, Ukrayna'nın yaşama iradesini vurabilecek füzeleri yok. Medeni yaşayın ve birbirinize iyi bakın. Ne ordu ne terör ne de başka bir şey ile Rusya Ukrayna'yı fethedebilir." ifadelerini kullandı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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