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Dünya

Zelenski: Rusya'nın yaptırımları atlatma kabiliyetini zayıflatmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa ile ortak hedeflerinin Rusya'nın yaptırımları atlatma kabiliyetini zayıflatmak olduğunu belirterek 'Bu hedefe ne kadar hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaşırsak Rusya saldırganlığını yenilgiye uğratmaya o kadar yakın olacağız.' dedi.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Zelenski: Rusya'nın yaptırımları atlatma kabiliyetini zayıflatmalıyız
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Zelenski, yarın yapılacak "Ukrayna-AB Zirvesi"ne katılmak üzere Kiev'e gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüştü. Taraflar daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Von der Leyen ile görüşmesinde Rusya'ya karşı AB'nin 10. yaptırım paketi dahil yeni yaptırımları tartıştıklarını söyledi. Zelenski, "Avrupa ile ortak hedefimiz Rusya'nın yaptırımları atlatma kabiliyetini zayıflatmak. Bu hedefe ne kadar hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaşırsak Rusya saldırganlığını yenilgiye uğratmaya o kadar yakın olacağız." diye konuştu.

Zelenski, Avrupa'nın yaptırım temposunun yavaşladığına işaret ederek "Tersine, terörist devlet yaptırımlara adapte olma hızını artırıyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın gücünü sadece Ukrayna'ya karşı değil aynı zamanda özgür Avrupa'ya karşı yoğunlaştırdığını dile getiren Zelenski, "Halkımızın savaş alanında ve bu vahim çatışmanın diğer seviyelerinde direncinin gerçekten tüm Avrupa tarafından desteklendiğini kanıtlayacak motive edici entegrasyon başarılarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Zelenski, bugün ve yarın bu başarılar ve Ukrayna'nın AB ile entegrasyonunun bir sonraki fazına geçmek için çalışacaklarını kaydetti.

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