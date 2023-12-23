Zelenski: Rusya'ya ait Su-34'leri düşürdük

Zelenski sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, 3 Su-34 Rus savaş uçağının Ukrayna savunma güçlerince Herson bölgesinde düşürüldüğünü aktardı.

Söz konusu uçakların düşürülmesinden dolayı Ukrayna hava kuvvetlerine minnettar olduğunu vurgulayan Zelenski, "Güney yönünde, Herson bölgemizde, 3 Rus 'Sushka'yı (Su-34) aynı anda imha eden askerlerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Zelenski, ülkesine yapılan hiçbir saldırının "karşılıksız" kalmayacağını kaydetti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rus savaş uçaklarının düşürülmesi ile ilgili yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

İgnat, güdümlü bombalarla yüklü Rus savaş uçaklarının Güney yönünde Ukrayna birliklerine saldırı düzenlemesi amacıyla çok yakın mesafede uçuş yaptıklarını aktararak, "İşgalcilerin bu tür başarısızlıkla sonuçlanan riskleri daha fazla alacağını umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İgnat, Rus ordusuna ait 3 savaş uçağının birden vurulmasını "önemli bir olay" olarak niteledi.

