İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4648
  • EURO
    48,8612
  • ALTIN
    5026.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski, Rusya'ya Kazakistan'da liderler düzeyinde görüşme önerdiklerini bildirdi
Dünya

Zelenski, Rusya'ya Kazakistan'da liderler düzeyinde görüşme önerdiklerini bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek için Rusya tarafına Kazakistan'ı önerdiklerini söyledi.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Zelenski, Rusya'ya Kazakistan'da liderler düzeyinde görüşme önerdiklerini bildirdi
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Zelenski, ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

Zelenski, savaşın sona ermesi için liderler düzeyinde bir görüşmenin yapılması gerektiğini yineledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek için hazır olduklarını kaydeden Zelenski, Rusya'ya, Kazakistan'da da görüşme yapmayı önerdiklerini dile getirdi.

Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Avrupalı liderlerin, Ukrayna-Rusya görüşmesi için çağrıda bulunduğunu hatırlatarak "Hepimiz Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da, Avrupa'da, Avusturya veya İsviçre gibi tarafsız ülkelerde de bir toplantı önerdik." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.