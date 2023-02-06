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Dünya

Zelenski: Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında ülkesinde yoğun çatışmaların sürdüğünü belirterek, 'Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok.' dedi.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 00:50 - Güncelleme:
Zelenski: Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok
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Zelenski, yayınladığı görüntülü mesajında, Ukrayna halkına seslenerek, ülkesinde devam eden savaş hakkında son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

En ağır çatışmaların Donetsk bölgesinde sürdüğünü aktaran Zelenski, Rus ordusunun saldırılarını geri püskürtmek için mücadele etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Zelenski, Rus kuvvetlerinin cephe hatlarındaki saldırıları artırma girişiminde bulunduğuna dikkati çekerek, "Savunmak ve kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok." dedi.

- Ukrayna'dan Rusya'nın nükleer endüstrisine yaptırım kararı

Rusya'nın nükleer endüstrisine yönelik yaptırımlar uygulanmasına karar verdiklerini aktaran Zelenski, "Rusya'nın nükleer endüstrisine yönelik yaptırımlara ilişkin NSDC (Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi) kararı yürürlüğe girdi." ifadesini kullandı.

Zelenski, Rus ordusunu, Ukrayna'daki nükleer altyapılara karşı saldırılar düzenlemekle suçladı ve asıl amaçlarının Rusya'nın nükleer endüstrisine küresel yaptırımların uygulanması olduğunu vurguladı.

Rusya'nın, nükleer konusunu diğer devletlerin egemenlik ve güvenliğini tehdit etmek için kullandığını savunan Zelenski, "Tüm bunlar, Rusya'nın nükleer endüstrisinin küresel yaptırımlar altında olması için yeterli nedenler. Ortaklarımızla bunun üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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