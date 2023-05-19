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Dünya

Zelenski, Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova ve Kiev arasındaki krizi çözme çabalarını görüştü.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 19:59 - Güncelleme:
Zelenski, Suudi Arabistan'da
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, Cidde'de düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılan Zelenski ile bir araya geldi.

Bin Selman-Zelenski görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara dair ortak ilgi alanları konuşuldu.

Görüşmede Bin Selman, Ukrayna ile Rusya arasındaki krize çözüm çabalarına verdiği desteğe vurgu yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ayrıca ülkesinin Ukrayna'ya yönelik insani yardımlarının sürdüreceği mesajını verdi.

Cidde'de düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılan Zelenski, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın, halkının ve Ukrayna'da yaşayan Müslümanların korunması çağrısında bulunmuştu.

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