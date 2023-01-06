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Dünya

Zelenski: Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza sahip çıkıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı devam eden savaşta ülkesinin toprakları, kültürü, gelenekleri ve dini inancına sahip çıkmak için mücadele verdiklerini belirtti.

AA6 Ocak 2023 Cuma 21:32 - Güncelleme:
Zelenski: Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza sahip çıkıyoruz
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Zelenski, akşam saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajıyla 7 Ocak'ta kutlanacak Ortodoksların Noel Bayramı vesilesiyle ulusa seslendi.

Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı'nın bu geceden itibaren milyonlarca Ukraynalı tarafından kutlanacağını ifade eden Zelenski, "Noel uyum ve aile birliğinin bayramıdır." dedi.

Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü hatırlatan Zelenski, "Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize, inancımıza sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren bayramları eskisi gibi tam geleneksel olarak kutlamanın mümkün olmadığına dikkat çeken Zelenski şöyle devam etti:

"Özel biz dönemde yaşıyoruz ve tüm bayramlarımız da özeldir. Biz de geleneklerimizi korumak için bazı geleneklerimizi bozmak zorunda kalıyoruz. Bugün tek bir hayalimiz var. Her aileye uyum, her eve refah, Ukrayna topraklarına zafer ve onunla birlikte binlerce yıl boyunca barış ve refah gelsin."

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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