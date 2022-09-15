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Dünya

Zelenski trafik kazası geçirdi

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin aracı başkent Kiev'de bir trafik kazasına karıştı. Reuters'ın Zelenski'nin sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Ukrayna lideri kazada hafif yaralandı.

15 Eylül 2022 Perşembe 02:08 - Güncelleme:
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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin aracı başkent Kiev'de bir trafik kazasına karıştı. Reuters'ın Zelenski'nin sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Ukrayna lideri kazada hafif yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin arabasının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını, ancak ciddi şekilde yaralanmadığını, sözcüsü Serhii Nykyforov Perşembe günü erken saatlerde bir Facebook gönderisinde söyledi.

Kazanın ne zaman meydana geldiğini açıklamayan Nykyforov, Zelenski'nin arabasının özel bir araçla çarpıştığını söyledi.

"Devlet Başkanı Zelenski doktor tarafından muayene edildi, ciddi bir yaralanma tespit edilmedi" diyen kazanın soruşturulacağını da sözlerine ekledi.

Zelenski'ye eşlik eden sağlık görevlileri, özel otomobilin sürücüsüne acil yardım ederek onu ambulansa bindirdiklerini söyledi.

Nykyforov'un açıklamasını yapmasından dakikalar sonra, Başkanlık ofisi, Zelenski her gün verdiği gece konuşmasının videosunu yayınladı.

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