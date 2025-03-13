Zelenski: Ukrayna barışa doğru hızla ilerlemek konusunda kararlı

Zelenski, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da iki gün önce ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen toplantıda alınan kararları değerlendirdi.

Cidde kentinde ABD heyeti ile görüşen Ukraynalı yetkilileri Kiev'de çalışma ofisinde kabul ettiği ifade eden Zelenski, Suudi Arabistan toplantısı hakkında ayrıntılı bilgiler aldığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, söz konusu toplantı sonucu ABD'nin ülkesine yönelik savunma ve istihbarat desteğinin yeniden başlatıldığını dile getirerek "Ukrayna barışa doğru hızla ilerlemek konusunda kararlıdır. Güvenilir, kalıcı ve onurlu bir barış için tüm fırsatları yaratmak adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın öncelikle havada ve denizde ateşkes sağlanması önerdiğini ama ABD'nin genel olarak 30 günlük "acil" ateşkes önerisi sunduğunu hatırlatan Zelenski, söz konusu teklifi kabul ettiklerini söyledi.

Zelenski, Rusya'nın, ABD'nin sunduğu ateşkes önerisine henüz bir yanıt vermediğini belirterek "Maalesef bir günden fazla süredir dünya, yapılan önerilere ilişkin Rusya'dan anlamlı bir yanıt almadı. Bu da bir kez daha Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini ve barışın gelmesini mümkün olduğunca geciktirmeye çalışacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın güvenliği ve diğer konularla ilgili müttefikler ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Zelenski, "ABD'nin baskısının, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamaya yeteceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.