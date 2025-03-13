İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2025 Perşembe / 14 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6116
  • EURO
    39,7941
  • ALTIN
    3468.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski: Ukrayna barışa doğru hızla ilerlemek konusunda kararlı
Dünya

Zelenski: Ukrayna barışa doğru hızla ilerlemek konusunda kararlı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sonlandırma yönünde ABD'nin önerdiği '30 günlük acil ateşkes' önerisine ilişkin henüz Rusya'dan haber alınmadığını ifade ederek Rusya'nın savaşı uzatmak istediğini belirtti.

AA13 Mart 2025 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Zelenski: Ukrayna barışa doğru hızla ilerlemek konusunda kararlı
ABONE OL

Zelenski, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da iki gün önce ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen toplantıda alınan kararları değerlendirdi.

Cidde kentinde ABD heyeti ile görüşen Ukraynalı yetkilileri Kiev'de çalışma ofisinde kabul ettiği ifade eden Zelenski, Suudi Arabistan toplantısı hakkında ayrıntılı bilgiler aldığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, söz konusu toplantı sonucu ABD'nin ülkesine yönelik savunma ve istihbarat desteğinin yeniden başlatıldığını dile getirerek "Ukrayna barışa doğru hızla ilerlemek konusunda kararlıdır. Güvenilir, kalıcı ve onurlu bir barış için tüm fırsatları yaratmak adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın öncelikle havada ve denizde ateşkes sağlanması önerdiğini ama ABD'nin genel olarak 30 günlük "acil" ateşkes önerisi sunduğunu hatırlatan Zelenski, söz konusu teklifi kabul ettiklerini söyledi.

"DÜNYA RUSYA'DAN ANLAMLI BİR YANIT ALMADI"

Zelenski, Rusya'nın, ABD'nin sunduğu ateşkes önerisine henüz bir yanıt vermediğini belirterek "Maalesef bir günden fazla süredir dünya, yapılan önerilere ilişkin Rusya'dan anlamlı bir yanıt almadı. Bu da bir kez daha Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini ve barışın gelmesini mümkün olduğunca geciktirmeye çalışacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın güvenliği ve diğer konularla ilgili müttefikler ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Zelenski, "ABD'nin baskısının, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamaya yeteceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.